СК Белоруссии заявил, что задержанные россияне не хотели покидать страну

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Следственный комитет Белоруссии располагает доказательствами, что задержанные в Минске россияне не собирались покидать республику и лететь в Стамбул. Об этом заявил представитель ведомства Александр Агафонов.

"Как выяснило следствие, лететь туда (в Стамбул - ИФ) они не намеревались", - заявил Агафонов в эфире белорусского телеканала ОНТ в пятницу.

Он уточнил, что все задержанные в Белоруссии россияне допрошены с участием защиты, "их показания непоследовательны, а цели нахождения в Беларуси противоречивы".

Агафонов заявил, что, по словам допрошенных, "11 человек намеревалось лететь в Венесуэлу, 15 следовало в Турецкую Республику, два – на Кубу, один – в Сирию, один – не знал куда летит, еще трое отказались от показаний".

"Представляется сомнительным, что одним рейсом в самолете можно совершить перелет в страны различных континентов", - добавил он.

Как сообщалось, сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали 29 августа ночью под Минском 32 боевика иностранной частной военной компании "Вагнер", еще один человек был задержан на юге страны.

30 июля Служба безопасности Украины заявила, что будет инициировать вопрос экстрадиции задержанных в Белоруссии боевиков. 31 июля МИД Белоруссии передал Украине список задержанных и обратился с просьбой передать указанный документ компетентным органам Украины.

30 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что Россия не признает задержанных в Белоруссии гражданами Украины.

На просьбу прокомментировать, какой будет реакция российской стороны в случае возможной экстрадиции задержанных в Белоруссии на Украину, поскольку половина обвиняемых является гражданами этой страны, Песков сказал: "Мы не признаем украинского гражданства. Они граждане России".

Ранее в пятницу вопрос о задержании россиян в Белоруссии обсуждался на онлайн-совещании президента РФ Путина с постоянными членами Совета безопасности России.

"Состоялся обстоятельный разговор об инциденте с задержанием российских граждан в Белоруссии. Была выражена надежда на то, что уже в ближайшее время в эту историю будет внесена ясность и безосновательно задержанные российские граждане будут освобождены", - заявил Песков.