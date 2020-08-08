Автомобилисты завершили протестную акцию в центре Минска

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Непродолжительная акция автомобилистов на центральном проспекте Минска ю проспекте Независимости завершилась после временного локального перекрытия дорожной части сотрудниками ГАИ.

Как сообщает незарегистрированный правозащитный центр "Весна", в ходе акции задержаны несколько пешеходов.

Ранее белорусские СМИ и телеграм-каналы сообщили об акции автомобилистов в поддержку альтернативных кандидатов в президенты страны. В интернете распространились ролики, на которых видны пробки из сигналящих автомобилей.

Сообщалось, что проезжающие по проспекту машины начали сигналить примерно в 19:00.

"Во многих машинах были открыты окна, и проезжающие демонстрировали белые ленты (символ сторонников кандидата Светланы Тихановской - ИФ)", – говорится в публикации портала tut.by.

Выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа.