В Минске задержан глава Объединенной гражданской партии Белоруссии

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Лидер Объединенной гражданской партии (ОГП) Белоруссии Николай Козлов задержан около одного из избирательных участков в Минске.

Об этом сообщила пресс-секретарь штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской Анна Красулина.

"Нам сообщили, что около одного из избирательных участков в Минске задержан глава ОГП Николай Козлов. Он является доверенным лицом Светланы Тихановской", - сказала Красулина.

Ранее была задержана руководитель избирательного штаба Тихановской Мария Мороз.

9 августа в Белоруссии проходит основное голосование по выборам президента страны.