Эстония осудила насилие властей Белоруссии в отношении оппозиции

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Президент Эстонии Керсти Кальюлайд не считает прошедшие в воскресенье президентские выборы в Белоруссии свободными и справедливыми.

"Судя по первоначальной информации, выборы нельзя считать свободными и справедливыми", - написала она в понедельник на своей странице в фейсбуке.

"Я с тревогой слежу за тем, как власти Беларуси при помощи грубой силы подавляют мирные протесты, ограничивают свободу публичных собраний, оказывают давление на гражданское общество и нарушают элементарные права человека", - подчеркнула Кальюлайд.

Президент заявила, что ей "искренне жаль, что восточный партнер Европейского союза Беларусь избрала путь, который уводит ее дальше от Европы, а не приближает к ней".

Она выразила надежду, что власти Белоруссии "решат пойти путем мирного диалога со своим народом и сообществами".

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу также выразил неудовлетворение прошедшими в Белоруссии выборами. По его словам, ситуация после выборов в республике "вызывает большое сожаление".

"Мы осуждаем всяческие политические репрессии и насилие в отношении белорусской оппозиции", - говорится в его заявлении.

По словам Рейнсалу, организованные оппозицией мирные протесты были подавлены силой. Сославшись на независимые источники, он сообщил, что в результате столкновений погиб один человек, еще десятки пострадали.

Он заявил, что "Эстония поддерживает призыв Польши созвать внеочередное заседание Совета Европы на тему выборов в Белоруссии".

Рейнсалу также выразил сожаление, что европейские наблюдатели не смогли принять участие в наблюдении за выборами в Белоруссии. "Вместо насилия власти Белоруссии должны начать мирную дискуссию со своими гражданами и восстановить доверие", - считает он.

Александр Лукашенко набрал на президентских выборах 80,08% голосов избирателей, Светлана Тихановская - 10,09%, Анна Канопацкая - 1,68%, Андрей Дмитриев - 1,21%, Сергей Черечень - 1,15%. Против всех проголосовали 4,6% избирателей.

Штаб Тихановской пытается вести свой подсчет голосов, собирая протоколы с избирательных участков. Тихановская заявила, что считает себя победителем президентских выборов.

После выборов протесты произошли в 33 населенных пунктах, всего было задержано около 3 тысяч демонстрантов. В МВД Белоруссии официально заявили, что погибших нет, но пострадали около ста человек: 39 силовиков и 50 гражданских лиц.

Белорусский правозащитный центр "Весна" сообщил о гибели человека, которого в Минске переехал автозак.