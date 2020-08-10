Тихановская обвинила Лукашенко в попытках сохранить власть силой

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Руководство Белоруссии пытается силовыми методами удержать власть в стране, заявила на брифинге кандидат в президенты Светлана Тихановская.

"Власть силовыми методами пытается удержать свои позиции", - сказала она.

Ранее не брифинге она сказала, что ее штаб получает противоречивую информацию о погибших в столкновениях в ночь на 10 августа. "Если это окажется правдой, это будет началом конца", - считает Тихановская.

О гибели человека, которого в Минске переехал автозак, сообщил белорусский правозащитный центр "Весна". В МВД Белоруссии официально заявили, что погибших нет, но пострадали около ста человек: 39 силовиков и 50 гражданских лиц. Протесты произошли в 33 населенных пунктах, всего было задержано около 3000 демонстрантов.

Соратница Тихановской Мария Колесникова сообщила, что штаб попросил главу МВД Белоруссии и главу администрации президента "остановить насилие против народа". "Власти несут ответственность за случившееся. Мы готовы помочь разрешить этот конфликт мирным путем и обращаемся с этим предложением", - сказала она. Пострадавшим она предложила обращаться в штаб за помощью, в том числе материальной.

Тихановская также сказала, что считает себя победителем президентских выборов. "Конечно! Смотрите, что происходит на участках избирательных", - сказала она.

По ее словам, ее штаб будет доказывать многочисленные фальсификации в ходе голосования и обратится с жалобой в Центризбирком на официальные итоги голосования.

Колесникова предупредила, что штаб готов к долговременным протестам и призвала членов избиркомов сообщать о фальсификациях.

ЦИК ранее объявил, что, по предварительным данным, президент Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, а Тихановская - 9,9%. Штаб Тихановской пытается вести свой подсчет голосов, собирая протоколы с избирательных участков. Лукашенко уже начал получать от иностранных лидеров поздравления с победой.