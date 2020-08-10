"Международную амнистию" обеспокоили действия силовиков в Минске

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Правозащитники "Международной амнистии" в понедельник выразили обеспокоенность в связи с произвольным задержанием людей в Минске вдали от мест протестов, начавшихся после президентских выборов накануне.

"Прошлой ночью наши коллеги стали свидетелями насилия со стороны полиции, они зафиксировали на видео, как пять сотрудников (полиции) провели произвольный арест троих человек в подземном переходе в центре (Минска) вдали от каких-либо протестов", - говорится в твиттере "Международной амнистии".

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, а его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%.

Пресс-секретарь штаба Тихановской Анна Красулина заявила, что озвученные ЦИК итоги выборов не соответствуют реальности и "совершенно противоречат здравому смыслу". Штаб Тихановской пытается вести свой подсчет голосов, собирая протоколы с избирательных участков.

После объявления вечером в воскресенье официальных предварительных результатов выборов в Минске и ряде других городов Белоруссии начались акции протеста, которые были пресечены сотрудниками силовых структур.