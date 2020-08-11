Узбекистан заинтересовался российской вакциной от COVID-19

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - В Узбекистане специалисты изучают возможности использования вакцин против нового коронавируса, созданных в России и Китае, сообщил во вторник член оперативного штаба при правительстве республики Рустам Икрамов.

Об этом Икрамов заявил в ходе онлайн-брифинга, отвечая на вопрос о планах закупки вакцины за рубежом. В частности, по его словам, во вторник в ходе видеоконференции состоялся обмен мнениями по применению китайской вакцины.

Также ведутся переговоры о применении российской вакцины. "По итогам ведущихся переговоров о применении российской вакцины правительству будет доложено", - добавил Икрамов.

Ранее ректор Ташкентской медицинской академии, профессор Лазиз Туйчиев сообщил, что вакцина против COVID-19, разрабатываемая в России, может быть использована в Узбекистане не ранее 2021 года, после первых результатов вакцинации в РФ.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на видеоселекторном совещании, проведенном на минувшей неделе, поручил правительству изучить вопрос закупки вакцины против коронавируса COVID-19 за рубежом, в том числе в России.

В Узбекистане карантинные ограничения против распространения коронавируса, планировавшиеся до 1 августа, продлены до 15 августа.

В стране в настоящее время число подтвержденных случаев заражения COVID-19 составляет 31 545, выздоровели 22 992 человека, зафиксировано 202 летальных исхода. Первый случай заражения коронавирусом в Узбекистане был выявлен 15 марта.

Минздрав России во вторник зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции, разработанную НИЦЭМ им Н.Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V".

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что вакцина начнет производиться на двух площадках - центром Гамалеи и заводом "Биннофарм".

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев рассказал, что его организация получила предварительные заявки на приобретение более 1 млрд доз вакцины от 20 стран. "Совместно с иностранными партнерами мы уже готовы обеспечивать производство свыше 500 млн доз вакцины в год в пяти странах и планируем нарастить производственные мощности еще больше", - отметил Дмитриев.