Авиакомпании ввели ограничения на ручную кладь на рейсах в Турцию

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Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Ограничения по провозу ручной клади на рейсах в Турцию введены по требованию турецких властей для того, чтобы ускорить процесс посадки и снизить риски заражения коронавирусом, разъяснили "Интерфаксу" представители туроператоров.

Авиакомпании после возобновления авиасообщения с курортами Турции изменили требования к ручной клади пассажиров. Теперь пассажир на рейсах в эту страну может взять с собой в ручную кладь только дамскую сумку, мужской портфель (борсетка), средства гигиены для ребенка и детское питание, ноутбук в сумке. Трости, зонты, фото- и видеоаппаратуру, небольшие чемоданы и сумки весом не более 5 кг, ранее разрешавшиеся к провозу в салоне самолета, теперь предлагают сдать в багаж. Нарушение этих правил может послужить причиной для отказа пассажиру в перевозке.

Новые правила ввели практически все авиакомпании, выполняющие регулярные и чартерные рейсы на турецкие курорты - Turkish Airlines, S7, "Уральские авиалинии", "Россия", Royal Flight, Azur Air и другие. Однако в колл-центре "Аэрофлота" "Интерфаксу" сообщили, что перевозят багаж пассажиров на турецкие курорты по старым правилам.

"Министерство транспорта Турции еще в июне выпустило циркуляр, в соответствии с которым авиакомпании должны ограничить провоз багажа в салоне для профилактики распространения коронавируса. Цель этих правил - сделать так, чтобы пассажиры меньше толпились в проходе самолета, загружая багаж на полки над креслами, и меньше контактировали в связи с этим друг с другом и бортпроводниками", - сообщила "Интерфаксу" руководитель пресс-службы туроператора Coral Travel Марина Макаркова.

"Ограничительные меры для выполнения полетов были инициированы министерством транспорта Турции, их выполнение является обязательными для перевозчиков при полетах в эту страну. Требования российского законодательства на перевозку ручной клади и багажа распространяются только на полеты внутри страны, при международной перевозке они не действуют", - пояснили, в свою очередь, в компании TUI Россия.

Авиакомпания Turkish Airlines сообщает, что новые правила введены временно, чтобы позволить пассажирам сохранять социальную дистанцию и сократить передвижения по салону самолета. Перевозчик предлагает пассажирам, у которых больше одного предмета ручной клади, сдать лишний в багаж бесплатно. При этом его вес не должен превышать 8 кг, а вес сумки, которая берется в салон - 4 кг.

В авиакомпании "Интерфаксу" рассказали, что "пассажирам рекомендуется постараться брать в самолет на рейсах в Турцию небольшую ручную кладь: женские сумочки, ноутбуки в чехлах, дипломаты, сумки с детскими вещами".

С 1 августа были возобновлены рейсы из Москвы, Петербурга и Ростова-на-Дону в Анкару и Стамбул. С 10 августа можо вылететь также в курортные города - Анталью, Бодрум и Даламан.