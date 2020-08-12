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Штаб Бабарико сообщил о задержании в Минске нескольких волонтеров

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - В Минске задержаны по меньшей мере пять волонтеров штаба арестованного экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико, которому отказали в регистрации кандидатом на выборах, сообщил в среду юрист штаба Максим Знак.

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"Предварительно известно, что их задерживал ГУБОПиК, адвокатов к ним пока не допустили, но защитникам сообщили, что следственные действия будет осуществлять управление Следственного комитета по Минску", - приводит слова Знака портал tut.by.

"Обвинение не предъявлено, но, исходя из предварительных бесед, которые велись в ГУБОПиКе с членами команды, в том числе Тихановской, речь будет идти о статье 293 УК (массовые беспорядки)", - сказал он.

В то же время, отметил Знак, "это (обвинение - ИФ) пока гипотеза, она не подтверждена".

Штаб также не может связаться с частью своих волонтеров. К вечеру он планирует собрать информацию по всем задержанным волонтерам и членам штаба.

Протесты в Минске

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Белоруссия Виктор Бабарико

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