Цепкало заявил, что белорусы вспомнили о своем партизанском наследии

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало, который находится за пределами республики, заявил, что продолжение массовых протестов является единственным средством повлиять на действующую власть.

"Единственное, что может повлиять на нее (на власть - ИФ), - это то, что мы выходим на улицы! Мы вспомнили о том, что мы наследники партизан, и тогда мы стали собираться небольшими группами у себя на районах в больших и малых городах", - написал Цепкало в своем телеграм-канале.

Он считает целесообразным "постоянно перестраивать тактику" протестующих. "Если мы будем каждый день выходить на улицу - они замучаются гоняться за нами, у них уже забиты тюрьмы", - сказал Цепкало.

Экс-претендент полагает, что "силовики не смогли скоординироваться и не смогли собрать силы в один кулак и вынуждены были развеивать омоновцев и бегать за людьми по всему городу".

В Белоруссии уже три ночи подряд проходят акции протеста и стычки их участников с правоохранительными органами. Протестующие не согласны с оглашенными итогами выборов главы государства, на которых, по предварительным данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его основной соперник Светлана Тихановская - 10,9%.

Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты. В ходе акций протеста один человек погиб, более 200 человек госпитализированы. За 10-12 августа задержано более 6 тысяч человек, в больницах находятся более 250 пострадавших.