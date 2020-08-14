Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:56Заразились
на 14.08В России 912 823+5 065В мире 20 905 891+275 416

В Италии зафиксировали самый резкий с конца мая рост случаев COVID-19

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - В Италии за сутки зафиксировали 574 новых случая заболевания коронавирусом COVID-19, сообщают в пятницу власти страны.

Это самый высокий показатель в Италии с 28 мая, отмечает газета "Коррьере делла сера".

В общей сложности, в стране выявили около 252,8 тыс. случаев инфицирования, более 35 тыс. пациентов скончались от последствий заражения.

Италия весной 2020 года была одним из основных очагов распространения COVID-19 в Европе.

Хроника 09 января – 14 августа 2020 годаПандемия коронавируса
Италия Коронавирус

Новости

Глава ЦИК Белоруссии признала, что Тихановская записала обращение в ее кабинете

ЕС начал работу над санкциями в отношении белорусских властей

ЕС начал работу над санкциями в отношении белорусских властей

Киев заявил о невозможности экстрадиции "вагнеровцев" на Украину

Лукашенко посоветовал белорусам не "высовываться" на улицы

Лукашенко посоветовал белорусам не "высовываться" на улицы

Лукашенко заявил, что против Белоруссии началась агрессия

Несколько тысяч человек пришли к дому правительства в Минске

Несколько тысяч человек пришли к дому правительства в Минске

Тихановская призвала создать координационный совет по трансферу власти

Тихановская призвала создать координационный совет по трансферу власти

ЦИК Белоруссии отклонил все жалобы на итоги президентских выборов

ЦИК Белоруссии отклонил все жалобы на итоги президентских выборов

В Минске за два дня акций арестовали больше тысячи человек

ЦИК утвердил итоги выборов президента Белоруссии

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');