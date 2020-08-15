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Помпео подписал соглашение о переброске тысячи военных США в Польшу

Помпео подписал соглашение о переброске тысячи военных США в Польшу
Госсекретарь США Майк Помпео и министр обороны Польши Мариуш Блащак (слева направо)
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Майк Помпео и министр обороны Польши Мариуш Блащак подписали в субботу соглашение об укреплении военного сотрудничества между двумя странами, сообщает Associated Press.

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Соглашение предусматривает, в частности, размещение в Польше дополнительно одной тысячи американских военных. Таким образом, общая численность группировки США в этой восточно-европейской стране составит около 5,6 тыс. военнослужащих.

Планируется, что подкрепления будут переброшены в Польшу из ФРГ.

Кроме того, на польскую территорию из ФРГ будут переведены несколько американских военных командных структур.

Соглашение также предусматривает предоставление армии США доступа на большее количество польских военных объектов.

США Майк Помпео Польша

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