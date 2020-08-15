Координатор "Открытой России" Важенков освобожден в Минске

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Движение "Открытая Россия" сообщила об освобождении в Минске своего координатора Артема Важенкова.

"Только что его минский адвокат Антон Гашинский, сотрудничающий с "Правозащитой Открытки", сообщил, что Артем Важенков освобожден. Мы очень благодарны всем, кто приложил к этому руку", - говорится в заявлении "Открытой России".

Во вторник государственное агентство "БелТА" опубликовало запись, на которой несколько избитых молодых людей лежат в наручниках на земле и на камеру говорят, что прибыли в Белоруссию с туристической целью. Новость сопровождалась подписью, что задержаны "провокаторы беспорядков".

Позже появилась информация, что среди людей на этой записи - координаторы "Открытой России" Артем Важенков и Игорь Рогов. Вечером 11 августа Рогова отпустили с условием "немедленного выезда из страны". Он уже прибыл в Москву, в то время как Важенков продолжал оставаться в Белоруссии.

Позже "БелТА" сообщило, что Следственный комитет Белоруссии возбудил дело об участии в массовых беспорядках (ст.293 УК Белоруссии), Важенков и Рогов проходят по нему в качестве подозреваемых. Им грозит наказание от 5 до 8 лет лишения свободы.

Акции протеста и стычки их участников с сотрудниками правоохранительных структур проходили в Минске и ряде городов три ночи подряд. Протест вызвало оглашение итогов выборов президента. ЦИК Белоруссии утвердил итоги голосования: Лукашенко набрал 80,1% голосов, Светлана Тихановская - 10,12%.

По официальной информации, один человек погиб, сотни пострадали. Задержаны около 7 тыс. человек. С четверга мирные протесты начались на белорусских промпредприятиях.