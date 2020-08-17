Brent подорожала до $45,2 за баррель

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Котировки нефти растут в понедельник повышаются на ожиданиях встречи министерского мониторингового комитета (JMMC) ОПЕК+ на этой неделе.

К 8:19 по москвоскому времени октябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,4 (0,89%), до $45,2 за баррель. В пятницу Brent подешевела на $0,16 (0,4%).

Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на Нью-йоркской товарной бирже NYMEX на $0,44 (1,05%), до $42,45 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $0,23 (0,5%).

В пятницу нефть подешевела, однако по итогам недели Brent прибавила 0,9%, WTI - 1,9%. Рынок поддержали данные о снижении запасов нефти в США третью неделю подряд. В то же время, Международное энергетическое агентство (МЭА) на прошлой неделе понизило прогноз нефтяного спроса в 2020-2021 годы.

На этой неделе трейдеры ожидают заседания министерского мониторингового комитета (JMMC) ОПЕК+, запланированного на 19 августа, пишет S&P Global Platts.

"Как ожидается, встреча ОПЕК+ на этой неделе не принесет больших сюрпризов, а сокращение производства продолжится, как было установлено в апреле", - отмечают аналитики OCBC.

Тем временем США и Китай отложили торговые переговоры, которые были запланированы на 15 августа, сообщает Bloomberg. Однако, как отмечает S&P Global Platts, эта новость не повлияла на настроения трейдеров, которые ожидают, что Китай в краткосрочной перспективе планирует продолжить импортировать большие объемы нефти из США.

"Рост импорта нефти из США в Китай является самым очевидным подтверждением торговой сделки", - считает аналитик AxiCorp Стивен Иннс.

Между тем число действующих нефтедобывающих установок в США на прошлой неделе сократилось на четыре единицы, до 172, свидетельствуют данные Baker Hughes, обнародованные в минувшую пятницу. Количество действующих установок в настоящее время на 598 единиц меньше, чем годом ранее.