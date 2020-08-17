На пути российско-турецкого патруля в Сирии произошел взрыв

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - На пути следования российско-турецкого патруля в Идлибе в понедельник произошел взрыв рядом с турецким автомобилем, российские военные не пострадали, сообщили в Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии.

"На маршруте следования патруля произошел подрыв неустановленного боеприпаса вблизи от турецкой машины сопровождения", - говорится в сообщении, которое поступило в "Интерфакс".

По данным Центра, в понедельник российские и турецкие военные патрулировали участок трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб. В ЦПВС заявили, что в 17 августа состоялся второй этап очередного, двадцать второго по счету, совместного российско-турецкого патрулирования участка трассы М-4.

"К совместному патрулированию от российской стороны привлекалось три бронетранспортера БТР-82А. Движение совместной российско-турецкой колонны с воздуха контролировалось беспилотными летательными аппаратами ВКС России", - заявили в ЦПВС. Российские военные также сообщили, что российско-турецкий патруль в понедельник проехал более 70 километров.

13 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила журналистам, что совместное российско-турецкое патрулирование трассы М4 было приостановлено из-за обстрелов и провокаций со стороны боевиков.

В середине июля ЦПВС сообщал, что на трассе М4 на пути следования российско-турецкого патруля взорвался фугас, в результате были ранены трое россиян и несколько турецких военных.

Российские и турецкие военные занимаются совместным патрулированием трассы М-4 Сирии в соответствии с договоренностями президентов двух стран от 5 марта 2020 года. Дорога соединяет порт Латакия с иракской границей. Патруливание с участием военных машин и российских беспилотников осуществляется раз в несколько дней или недель. Первое совместное патрулирование участка трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб состоялось 15 марта.