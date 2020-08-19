Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:58Заразились
на 19.08В России 937 321+4 828В мире 22 136 954+255 096

Минск оценил текущий ущерб от протестов в Белоруссии в $0,5 млрд

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Помощник президента Белоруссии по финансово-кредитной системе, доктор экономических наук Валерий Бельский оценил текущий ущерб от протестных акций в стране на уровне $0,5 млрд.

"Потери от протестных акций - это не те 500 тыс. белорусских рублей, которые затрачены на восстановление клумб и газонов. Текущий ущерб уже составил не менее $500 млн. Отсроченный исчисляется миллиардами. Нарушены устои создаваемой годами системы зарубежного кредитования, пострадала инвестиционная привлекательность страны, обсуждаются санкции", - заявил Бельский в публикации на сайте госагентства БелТА.

Помощник констатировал, что забастовку как форму протеста выбрали лучшие госпредприятия. "Забастовку как форму политического протеста выбрали работники государственных (!) предприятий. Лучших. Которым по решению главы государства оказывалась поддержка. С достойной заработной платой, социальным пакетом", - сказал Бельский, приведя данные о средней зарплате на Белорусском металлургическом заводе, "Беларуськалии", Минском заводе колесных тягачей.

В то же время, по словам Бельского, "большинство частных (компаний) же продолжает работать, закрепляясь на новых рынках, которые потеряли конкуренты в ковидный период". В пример он привел предприятие "Амкодор" (белорусская машиностроительная компания).

Кроме того, по его сведениям, на предприятии "Савушкин продукт" (частная компания, крупнейший в Белоруссии производитель молочной продукции - ИФ) "несколько сотрудников попытались собраться на митинг". "Кадровик в образе матроса Железняка вышел и сказал примерно следующее: "У нас на рассмотрении 200 резюме желающих трудоустроиться. Кто хочет митинговать, мы не держим, но, пожалуйста, за воротами вашего бывшего предприятия". И акция быстро сдулась", - заявил Бельский.

По его мнению, у бастующих на госпредприятиях "утрачено чувство опасности остаться без средств к существованию". "Это, пожалуй, единственная неоднозначная сторона проекта социального государства, демотивирующая "шевелиться", "крутиться", дорожить рабочим местом", - полагает помощник Лукашенко.

Как сообщалось, на ряде крупных промпредприятий Белоруссии объявлены забастовки в знак протеста против официальных итогов президентских выборов и силового разгона массовых демонстраций несогласных с результатами выборов.

Минск Белоруссия Валерий Бельский Александр Лукашенко

Новости по теме

Новости

Лукашенко поручил военным следить за войсками НАТО в Польше и Литве

Лукашенко поручил военным следить за войсками НАТО в Польше и Литве

В Белоруссии допустили потерю четверти ВВП при отказе от Союза с РФ

В Кремле заявили о вмешательстве извне в дела Белоруссии

Минздрав Белоруссии подтвердил гибель участника акций протеста в Бресте

Лавров сообщил о применении грубой силы к белорусской милиции

Задержание "вагнеровцев" в Белоруссии

СБУ отвергла свою причастность к истории с "вагнеровцами" в Белоруссии

Лукашенко заявил об активизации работы над новой редакцией Конституции

Лукашенко обвинил протестующих в "атаках" на членов правительства

Лукашенко обвинил протестующих в "атаках" на членов правительства
Пандемия коронавируса

На Украине зафиксировали новый антирекорд по заболеваемости COVID-19

Президент Мали подал в отставку

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');