В Казахстане синдром Кавасаки выявили у 14 детей с коронавирусом

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - В министерстве здравоохранения Казахстана опровергли слухи о якобы массовой регистрации синдрома Кавасаки среди детей, которые переболели коронавирусной инфекцией, там заявили, что этот синдром выявлен только у 14 детей с COVID-19.

"Информация о массовом заболевании детей Кавасаки не соответствует действительности", - говорится в сообщении медиа-центра Минздрава.

В ведомстве пояснили, что в настоящее время во многих странах мира, в том числе в Казахстане, среди детей, заболевших легкой или бессимптомной формой коронавирусной инфекции, регистрируется многосистемный воспалительный синдром (синдром Кавасаки).

"Однако это заболевание носит единичные случаи и не все дети, перенесшие КВИ, обязательно переболеют этим синдромом", - отмечается в сообщении.

В Минздраве отметили, что согласно официальной статистике, с 13 марта по 19 августа в Казахстане зарегистрировано 2 357 детей в возрасте от 0 до 18 лет, заболевших коронавирусной инфекцией.

"При этом, многослойный воспалительный синдром зарегистрирован у 14-ти детей. Таким образом, заболеваемость составляет менее 0,6%. Среди них - пять детей в городе Нур-Султане, трое уже выписаны с полным выздоровлением домой, по двое детей - в Карагандинской, Акмолинской и Актюбинской областях, по одному ребенку - в городах Алматы, Туркестан и Атырауской области", - говорится в информации.

В Минздраве отметили, что все заболевшие дети находятся под наблюдением главных специалистов министерства. Для их лечения выделены специальные койки, дети обеспечены всеми необходимыми лекарственными препаратами.