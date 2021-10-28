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В Москве COVID-19 заболевают около тысячи детей в день

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - В Москве заболеваемость детей коронавирусной инфекцией выросла с прежних 200-300 новых случаев в день до примерно тысячи, сообщила телеканалу "Россия 24" заммэра столицы Анастасия Ракова.

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"И если раньше очень редко в ежесуточной сводке по госпитализации я видела госпитализацию детей, то сегодня это от 20 до 30 детей госпитализируются ежедневно", - продолжила она.

По ее данным, с начала пандемии всего COVID-19 в городе переболели около 200 тысяч детей. Из тех, кто сейчас лечится в детской больнице имени Башляевой, семеро детей переносят заболевание тяжело. Двое из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

"Действительно, штамм "дельта" более тяжело переносится детьми, и мы видим яркую клинику в течение заболевания, особенно у детей старшего возраста, 14-17 лет, а также у детей, которые имеют сопутствующие заболевания - ожирение, сахарный диабет, у них снижен иммунный статус, поэтому они болеют тяжело", - отметила Ракова.

По ее словам, помимо более тяжелых форм заболевания коронавирусом у детей в качестве последствия болезни все чаще стал проявляться мультисистемный воспалительный синдром, похожий на синдром Кавасаки. Он возникает как среди тех, кто переболел тяжело, так и у бессимптомных пациентов.

Ранее в октябре о том, что вариант "дельта" вируса SARS-CoV-2 изменил ситуацию с заболеваемостью детей, говорил внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава, профессор Владимир Чуланов.

"Если в прошлом году мы видели, что дети переносили заболевание в основном в легкой форме, а часто и бессимптомно, то сейчас ситуация поменялась на 180 градусов: дети не просто заболевают, а переносят тяжело, и госпитализации детей и подростков сейчас происходят в разы чаще", - сказал он.

Хроника 09 января 2020 года – 28 октября 2021 годаПандемия коронавируса
Москва коронавирус Анастасия Ракова Владимир Чуланов

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