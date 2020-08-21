США учтут в будущих делах с РФ, если отравление Навального подтвердится

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - В Соединенных Штатах встревожены сообщениями о возможном отравлении российского оппозиционера Алексея Навального, если они подтвердятся, то это может повлиять на отношения между США и Россией, заявил советник американского президента по нацбезопасности Роберт О'Брайен.

"Это чрезвычайно тревожно, и, если за всем этим стоят русские ... это мы собираемся учитывать, определяясь, как мы будем иметь дело с русскими в будущем", - сказал он в эфире телеканала Fox News.

Чиновник, характеризуя Навального, назвал его "очень смелым человеком".

"Он очень смелый политик, и наши мысли и наши молитвы с ним и его семьей", - добавил он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американская администрация следит за развитием ситуации с Навальным. При этом он отметил, что пока Белый дом не располагает информацией о возможном отравлении политика.

20 августа Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в омскую больницу. По данным Ярмыш, Навальный не ел с утра, но пил чай, купленный в аэропорту Томска. Она предположила, что Навального могли отравить. Врачи оценивают состояние Навального как стабильно тяжелое, он в коме на ИВЛ.