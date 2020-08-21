Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:34Заразились
на 20.08В России 942 106+4 785В мире 22 411 300+274 346

США учтут в будущих делах с РФ, если отравление Навального подтвердится

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - В Соединенных Штатах встревожены сообщениями о возможном отравлении российского оппозиционера Алексея Навального, если они подтвердятся, то это может повлиять на отношения между США и Россией, заявил советник американского президента по нацбезопасности Роберт О'Брайен.

В миреТрамп заявил, что США следят за ситуацией с НавальнымЧитать подробнее

"Это чрезвычайно тревожно, и, если за всем этим стоят русские ... это мы собираемся учитывать, определяясь, как мы будем иметь дело с русскими в будущем", - сказал он в эфире телеканала Fox News.

Чиновник, характеризуя Навального, назвал его "очень смелым человеком".

"Он очень смелый политик, и наши мысли и наши молитвы с ним и его семьей", - добавил он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американская администрация следит за развитием ситуации с Навальным. При этом он отметил, что пока Белый дом не располагает информацией о возможном отравлении политика.

20 августа Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в омскую больницу. По данным Ярмыш, Навальный не ел с утра, но пил чай, купленный в аэропорту Томска. Она предположила, что Навального могли отравить. Врачи оценивают состояние Навального как стабильно тяжелое, он в коме на ИВЛ.

Хроника 20 – 21 августа 2020 годаНавальный попал в больницу
США Россия Омск Алексей Навальный Роберт О'Брайен

Новости по теме

Новости

Россия направит в Мексику 2 тыс. доз вакцины "Спутник V" для испытаний

США отказались от запрошенного Россией заседания СБ ООН по Ирану

США отказались от запрошенного Россией заседания СБ ООН по Ирану
Навальный попал в больницу

В Германии сообщили о готовящемся вылете в Омск самолета за Навальным

В Германии сообщили о готовящемся вылете в Омск самолета за Навальным

Лондон, Берлин и Париж отвергли инициативу США по антииранским санкциям

РФ запросила экстренное заседание СБ ООН из-за инициативы США по Ирану

Ким Чен Ын передал часть полномочий своей сестре и группе чиновников

Экс-советник Трампа Стив Бэннон арестован по делу об отмывании денег

Экс-советник Трампа Стив Бэннон арестован по делу об отмывании денег

Белорусская оппозиция потребовала срочной встречи с силовиками

Пандемия коронавируса

ВОЗ сообщила, что Европе больше не нужен жесткий карантин по COVID-19

ВОЗ сообщила, что Европе больше не нужен жесткий карантин по COVID-19

СК Белоруссии проверит сообщения об изнасилованиях девушек в СИЗО

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');