Помпео уверен, что санкции против Ирана можно вернуть законным путем

При этом госсекретарь США предупредил о "дезинформации" РФ и КНР в связи с планами Вашингтона

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Условия резолюции СБ ООН 2231 наделяет США законным правом инициировать восстановление санкций против Ирана, поскольку он не соблюдает соглашение по ядерной программе, заявил в четверг в ООН госсекретарь США Майк Помпео.

"Я знаю, что россияне и китайцы... попробуют воспользоваться своей тактикой дезинформации, но просто прочитайте текст документа", - отметил на пресс-конференции госсекретарь.

Он подчеркнул, что никакую резолюцию СБ ООН не может изменить в одностороннем порядке ни одна страна, включая США, а изменения могут произойти лишь путем принятия новой резолюции СБ ООН.

Также Помпео усомнился в том, что Вашингтон и Тегеран достигнут договоренностей за месяц, оставшийся до введения санкций. Он отметил, что Вашингтон мог бы изменить свою позицию в случае достижения соглашения с Тегераном, согласно которому Иран придерживался бы своих обязательств и "вел себя, как нормальная страна".

"Я думаю, это (достижение договоренностей с Ираном - ИФ) маловероятно за 31 день. Но как дипломат я всегда живу надеждой", - сказал Помпео.

Он добавил, что американская администрация будет предпринимать все возможные усилия для того, что санкции ООН в отношении Тегерана сохранялись.

"Наши действия никого не должны удивить. Наша команда предпринимает все необходимые дипломатические усилия для того, чтобы восстановить эмбарго на поставки оружия Ирану", - сказал он, отметив при этом, что "Иран вновь будет нести ответственность и за прочую зловредную деятельность".

США и антииранские санкции

В июле 2015 года была принята резолюция СБ ООН 2231, одобрившая Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, причем согласно резолюции оружейное эмбарго в отношении Ирана истекает 18 октября 2020 года.

В 2018 году президент США Дональд Трамп решил покинуть СВПД и начать восстановление санкций в отношении Ирана. В ответ Иран стал сокращать обязательства по ядерной сделке.

США также добивались в СБ ООН продления на неопределенный срок истекающего в октябре 2020 года эмбарго на закупку Ираном ряда систем вооружений. В итоге при голосовании 15 августа американский проект резолюции не набрал необходимого числа голосов и не был одобрен.

Вашингтон обещал в случае, если ему не удастся добиться продления эмбарго, запустить предусмотренный СВПД так называемый механизм snap back, то есть возврата всех отмененных резолюцией 2231 санкций ООН в отношении Ирана, в том числе оружейного эмбарго.

В четверг Помпео официально уведомил СБ ООН об инициативе Вашингтона относительно восстановления санкций ООН в отношении Тегерана.