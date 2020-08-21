В Южной Корее могут усилить до максимума меры безопасности от COVID-19

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Южнокорейские власти рассматривают возможность усиления до максимума мер безопасности, призванных сдержать распространение второй волны коронавируса COVID-19, сообщают в пятницу южнокорейские СМИ.

Так, за последние сутки в стране зафиксировали 324 инфицированных COVID-19, это самое высокое число зараженных, выявленных за 24 часа с начала марта этого года, когда пандемия коронавируса в мире набирала обороты. Всего, по данным корейского центра по контролю над заболеваниями, к настоящему моменту в стране выявили более 16,6 тыс. заразившихся COVID-19.

Власти в сфере здравоохранения заявили, что, если ситуацию не удастся взять под контроль на выходных (22-23 августа), то они не исключают усиления уже действующих мер безопасности до самого максимального уровня.

Замминистра здравоохранения Ким Ган Лип заявил, что столичный регион должен готовиться к новой волне пандемии, и что страна стоит на пороге общенациональной вспышки коронавируса.

"Мы находимся на критическом этапе перед тем, как станет понятно, развернется ли новая волна в полном объеме", - заявил он на брифинге.

Ранее на этой неделе в Сеуле, Инчхоне и в Кенги власти вновь остановили работу ряда общественных мест, включая ночные клубы и музеи. Запрещены собрания более 50 человек в помещении, и более 100 человек на улице.

Жителей этих городов призывают, как минимум, в ближайшие две недели поменьше выходить из дома, стараться покидать места проживания только по экстренным нуждам. Таким образом, в ближайшее время южнокорейцы не смогут отпраздновать свадьбы и дни рождения в этих городах.