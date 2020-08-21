Правительство Германии ждет расследования случившегося с Навальным

В МИД ФРГ ситуацию назвали "гуманитарным ЧП"

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - В правительстве ФРГ считают, что обстоятельства случившегося с Алексеем Навальным должны быть полностью и прозрачно расследованы. Об этом заявил представитель правительства Штеффен Зайберт.

"Мы всегда говорили не только о Навальном, но и о других представителях оппозиции в России. Говорили потому, что как правительство ФРГ мы внимательно наблюдаем обхождение с этими силами", - сказал он. По его словам, случай с Навальным - "это только один пример очень проблематичного обхождения с инакомыслящими в России".

"Теперь наше главное желание - его выздоровление", - добавил Зайберт.

Он подтвердил ранее высказанную канцлером Ангелой Меркель готовность правительства помочь Навальному в лечении.

"Если есть такое желание, то мы предоставим ему лечение в немецких клиниках", - сказал Зайберт.

В отправке медицинского самолета за политиком в Омск правительство ФРГ не участвовало, сообщила официальный представитель МИД страны Мария Адебар.

"Это была частная инициатива, мы знали о ней", - сказала она.

"Мы находимся в контакте с российскими ведомствами, чтобы прояснить обстоятельства этого гуманитарного ЧП", - добавила дипломат.

Евросоюз

В Евросоюзе обеспокоены состоянием здоровья Алексея Навального, заявила на брифинге представитель Еврокомиссии.

"Мы ожидаем быстрого, независимого и прозрачного расследования и, если (подозрение в отравлении) подтвердится, виновные должны быть привлечены к ответственности, - сказала она. - Мы надеемся, что российские власти выполнят свое обещание позволить незамедлительно и безопасным образом переправить Навального за границу для лечения в соответствии с желанием его семьи".

По ее словам, в ЕК благодарны медицинским службам Германии за предложение принять Навального у себя. Представительство ЕС в Москве находится в тесном контакте с офисом Навального и внимательно следит за развитием событий, добавила представитель ЕК.

Литва

Российские власти намеренно медлят с диагнозом Алексею Навальному и не разрешают вывезти его из страны, считает министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

"Власти намеренно медлят с диагнозом и отвергают предложения о вывозе Алексея в клинику Германии. Типичный образец отношения Кремля к человеческой жизни. Похоже, что идут попытки замести следы", - написал министр в твиттере.

Эстония

Работающие в Эстонии журналисты и представители гражданских объединений попросили президента Керсти Кальюлайд инициировать международное расследование по факту отравления Навального.

"Мы уверены, что в существующих условиях в России это преступление не будет честно и беспристрастно расследовано. Поэтому мы хотим инициировать международное расследование и просим помощи в этом от властей Эстонии", - заявил один из подписавших обращение руководитель Центра европейских инициатив Евгений Криштафович.

Обращение подписали писатель и музыкальный критик Артемий Троицкий, социолог Игорь Эйдман, эколог и координатор портала activatica.org Евгения Чирикова, журналист Вера Марченкова, продюсер Воля Чайковская.

США

"Если это правда, что подозревается отравление российского оппозиционера Алексея Навального, то это представляет собой серьезный момент для России, и русский народ заслуживает того, чтобы все причастные к этому лица были привлечены к ответственности", - написала в твиттере пресс-секретарь посольства США в Москве Ребекка Росс.

Ранее советник американского президента по нацбезопасности Роберт О'Брайен предупредил, что если сообщения об отравлении Навального подтвердятся, это может сказаться на двусторонних отношениях.