Власти Белоруссии опровергли запрет на снятие валютных вкладов

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Первый вице-премьер правительства Белоруссии Николай Снопков заявил, что правительство не собирается замораживать валютные операции и запрещать снятие валютных вкладов, передает госагентство БелТА.

"Первый вице-премьер опроверг информацию о том, что правительство собирается заморозить валютные операции или ввести запрет на снятие вкладов. По его словам, сейчас правительство наоборот работает над тем, чтобы убрать все бюрократические, административные, сдерживающие барьеры и нормативно-правовые акты, которые негативно влияют на хозяйственную деятельность и бизнес", - передает госагентство.

Кроме того, Снопков выразил уверенность, что Национальный банк обладает достаточными резервами, компетенцией и запасом прочности, чтобы обеспечить стабильность на валютном рынке.