Зять Трампа отправится в арабские страны для улучшения конфликта с Израилем

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Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Зять и старший советник американского президента Джаред Кушнер начнет в начале сентября турне по Ближнему Востоку, чтобы уговорить арабские страны улучшить отношения с Израилем, сообщает Axios.

По данным издания, Кушнер и еще несколько чиновников посетят Бахрейн, Оман и Саудовскую Аравию. Они надеются договориться, что страны присоединятся к соглашению о нормализации отношений между Объединенными Арабскими Эмиратами и Израилем.

Ранее Тель-Авив призвал Бахрейн и Оман к нормализации отношений. И Бахрейн, и Оман высоко оценили ранее заключенное ОАЭ соглашение с Израилем о нормализации отношений, хотя заявлений о планах последовать примеру ОАЭ не последовало.

13 августа Израиль и ОАЭ объявили, что нормализуют дипломатические отношения и установят новые широкие связи.