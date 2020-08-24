Что случилось этой ночью: понедельник, 24 августа

Прогноз по состоянию Навального, многотысячные протесты в Минске, блэкаут по всей Сирии

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В Cinema for Peace заявили, что Навального пытались отравить, но он поправится. По словам основателя фонда, организовавшего транспортировку оппозиционера в берлинскую клинику, несколько месяцев Навальный не сможет работать как политик. В вопросе последствий отравления в ближайшие дни ясность не появится, добавил Яка Бизиль.

- Акция протеста в Минске в воскресенье завершилась без задержаний. СМИ оценили число участников в 150-250 тыс. человек. В пресс-службе президента Белоруссии опровергли сообщения о бегстве Александра Лукашенко из Дворца независимости, когда к нему подошли протестующие. Кроме того, в Сети появились два видео: на одном Лукашенко осматривает Минск с вертолета и заявляет, что протестующие разбежались "как крысы", на втором он в бронежилете с автоматом в руках высаживается во дворце.

- Власти РФ на этой неделе объявят о возобновлении авиасообщения еще с семью странами, узнали "Известия". Источники газеты в авиакомпаниях и аэропортах рассказали, что в этот список попали Франция, Венгрия, Мальта, Кипр, Иордания, Египет (только Каир) и Китай (только Шанхай).

- В России в понедельник вступили в силу поправки в закон об ОСАГО, позволяющие страховщикам снижать тариф для аккуратных автовладельцев. Если водитель допускает грубые нарушения, то страховщик, напротив, может применять повышающий коэффициент при расчете тарифа. Базовый тариф, к которому будут применяться коэффициенты, составит от 2 471 руб. до 5 436 руб.

- Сирия осталась без электричества после взрыва на газопроводе. В сирийском министерстве нефти не исключают, что взрыв мог быть террористическим актом.

- "Бавария" в шестой раз выиграла Лигу чемпионов УЕФА. Мюнхенская команда в финале со счетом 1:0 обыграла французский "Пари Сен-Жермен". "Интерфакс" вел текстовую трансляцию матча.