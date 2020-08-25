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The Times сообщила о возможной отставке Бориса Джонсона по здоровью

The Times сообщила о возможной отставке Бориса Джонсона по здоровью
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время посещения верфи Appledore в Девоне
Фото: PA/ТАСС

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может покинуть свой пост примерно через полгода из-за проблем со здоровьем после перенесенного коронавируса, пишут британские СМИ со ссылкой на слова родственника советника Джонсона.

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Первой об этом написала газета The Times в одной из своих колонок. В заметке говорилось, что читательница издания разговаривала с тестем Доминика Каммингса, советника британского премьера. Тот рассказал ей, что Джонсон якобы все еще страдает от последствий коронавируса, которым он переболел этой весной, что британский премьер никогда не выздоровеет и планирует в начале следующего года уйти в отставку.

Хамфри Уэйкфилд, тесть Каммингса, в разговоре с женщиной даже сравнил Джонсона с "травмированной лошадью", у которой проблемы носят хронический характер. "Если вы вернете к работе лошадь, когда она травмирована, она никогда не выздоровеет", - цитирует его слова The Times.

Агентство Bloomberg пишет, что пресс-служба Джонсона не ответила на запрос о комментарии, однако британские официальные лица в частном порядке назвали эти утверждения бессмысленными.

Также издание Business Insider со ссылкой на источник на Даунинг-стрит сообщает, что тот называет эти заявления "полной чушью".

Джонсон переболел коронавирусом в апреле, несколько дней он провел в палате интенсивной терапии, но затем вернулся к работе. Он также призвал британцев, страдающих лишним весом, постараться снизить его, поскольку он осложняет течение COVID-19.

Выборы в Великобритании прошли в прошлом декабре, Джонсон одержал уверенную победу. Следующие всеобщие выборы в стране запланированы на 2024 год.

Великобритания Борис Джонсон

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