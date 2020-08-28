Норвежского посла вызвали в МИД РФ

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Посол Норвегии в России Рюне Ресаланд в пятницу вызван в МИД РФ, сообщили "Интерфаксу" в российском внешнеполитическом ведомстве.

19 августа стало известно о решении норвежских властей выслать российского дипломата в связи с недавним шпионским скандалом. В Москве заявили о неизбежном ответе по принципу взаимности на эти действия Осло.

Ранее стало известно, что полиция в Осло задержала гражданина Норвегии по подозрению в передаче иностранному государству информации, которая может нанести ущерб национальным интересам. Его задержали после встречи с человеком, предположительно, являющимся сотрудником российской разведки.