Минск возложил на Киев ответственность за приостановку контактов

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Ответственность за последствия прекращения контактов между Украиной и Белоруссией будет нести официальный Киев, заявила пресс-служба министерства иностранных дел Белоруссии.

"Беларусь не ставила диалог с Украиной на так называемую паузу - это ведь не просто нажатие кнопки на проигрывателе. Это конкретный ущерб для тесных многогранных отношений двух соседних государств. Ответственность за возможные последствия этого шага лежит полностью на украинской стороне, а также, как мы видим, на ее более старших внешнеполитических партнерах", - говорится в заявлении пресс-службы МИД, опубликованном в пятницу.

В министерстве заявили, что со своей стороны Минск готов к продолжению сотрудничества на всех уровнях и в том объеме, к которому готова Украина.

"Белорусское государство не допустит повторения ситуации, когда наша судьба будет решаться за рубежом. Белорусы, как никакой другой народ, хорошо усвоили уроки, которые нам преподнесла история. В сложившихся обстоятельствах репутация независимого и суверенного государства строится на выверенных, объективных и самостоятельных решениях в интересах собственного народа и стабильности в регионе, а не на амбициях и попытках следовать трендам", - отмечается в заявлении.

Накануне глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина в связи с ситуацией в Белоруссии приостановила все контакты с белорусской стороной.

По его словам, официальный Киев будет следить за развитием ситуации в стране. "И только когда мы убедимся в том, что эти контакты не будут нести ни репутационных, ни политических, ни моральных рисков для Украины, эти контакты будут возобновлены", - добавил министр.

В Белоруссии продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.