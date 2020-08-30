Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:46Заразились
на 30.08В России 990 326+4 980В мире 24 996 456+262 008

Нетаньяху сообщил о налаживании контактов с арабскими странами

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Власти Израиля ведут переговоры с арабскими странами по вопросу о нормализации отношений, заявил в воскресенье израильский премьер Биньямин Нетаньяху.

"Проходит множество переговоров, о которых не сообщается, с арабскими и мусульманскими лидерами по поводу нормализации отношений с Израилем", - приводят его слова местные СМИ.

Ранее в августе стало известно о решении Израиля и ОАЭ нормализовать двусторонние отношения. Таким образом, ОАЭ стали третьей арабской страной, после Египта и Иордании, согласившейся на такой шаг.

Израиль Биньямин Нетаньяху

Новости по теме

Новости

Лукашенко находился во Дворце Независимости во время воскресной акции

В Минске активисты стали уходить с площади перед резиденцией Лукашенко

Очевидцы сообщили о вводе внутренних войск в центр Минска

На акции протеста в Минске уже задержали 125 человек

На акции протеста в Минске уже задержали 125 человек

Протестующие в Минске пошли к президентской резиденции

В центре Минска начались задержания протестующих

В центре Минска начались задержания протестующих

ООН заявила о возможном голоде ливанцев из-за взрывов в порту Бейрута

Участники оппозиционного марша начали собираться в центре Минска

Французского офицера обвинили в передаче информации России

В Белоруссии на прошедших накануне акциях задержали 29 человек

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');