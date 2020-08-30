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Очевидцы сообщили о колоннах спецтехники и автозаков в центре Минска

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - В центре Минска в районе площади Независимости стянуты несколько колонн спецтехники, автозаков, сообщают очевидцы.

Сама площадь обнесена металлическим ограждением, передают белорусские телеграм-каналы.

В миреВ Белоруссии спортсмены потребовали провести новые выборы президентаЧитать подробнее

По их данным, днем планируется проведение очередной акции протеста.

Накануне в Минске состоялся Женский марш солидарности. По оценкам СМИ, в продолжавшейся около 5 часов акции приняли участие около 10 тыс. человек, сообщалось о точечных задержаниях.

В Белоруссии не первую неделю продолжаются акции протеста против итогов президентских выборов, на которых победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко. Выборы состоялись 9 августа. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую - 10,12%. Протестующие требуют проведения повторных выборов.

Протесты в Минске

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Белоруссия Минск

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