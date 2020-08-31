Четверо погибли при столкновении авто и БТР войск США в Южной Корее

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Внедорожник столкнулся с бронетранспортером войск США в Южной Корее, погибли четыре человека, сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

По данным полиции, авария произошла вечером в воскресенье в городе Пхочхон. В результате столкновения внедорожник был искорежен до неузнаваемости, а гусеницы бронетранспортера, возвращавшегося на базу с учений, повреждены с одной стороны.

Четыре пассажира автомобиля - все граждане Южной Кореи после столкновения были доставлены в больницу, спасти их не удалось.

Американский военнослужащий получил легкие ранения.

Причины инцидента выясняются.