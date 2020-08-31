Brent подорожала до $46,15 за баррель

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Котировки нефти растут в понедельник, фокус внимания трейдеров вновь сместился на ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в мире после устранения угрозы урагана для нефтедобычи в США.

К 15:30 по московскому времени октябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,34 (0,74%), до $46,15 за баррель. Срок действия октябрьских контрактов завершается в понедельник. В ходе торгов цена Brent поднималась более чем на 1%, достигнув нового пятимесячного максимума на уровне $46,46 за баррель.

Октябрьские фьючерсы на WTI дорожали к этому времени на Нью-йоркской товарной бирже NYMEX на $0,30 (0,70%), до $43,27 за баррель.

Brent готовится показать рост по итогам августа, завершая в плюсе пятый месяц подряд. WTI может вырасти четвертый месяц подряд.

Улучшению настроений инвесторов способствовали статистические данные из КНР, отмечает Trading Economics.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в августе опустился до 51 пункта по сравнению с 51,1 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ). Значение PMI выше 50 пунктов указывает на увеличение активности в секторе, ниже - на ее ослабление. Индекс превышает эту отметку шестой месяц подряд после падения до рекордного минимума на пике пандемии COVID-19 в Китае в феврале.

Между тем PMI сферы услуг и строительства КНР в августе подскочил до максимальных с января 2018 года 55,2 пункта по сравнению с 54,2 пункта месяцем ранее. Значение индекса осталось выше отметки в 50 пунктов по итогам шестого месяца подряд.

Кроме того, поддержку ценам на нефть оказывает ослабление доллара, несмотря на беспокойство относительно восстановления спроса на топливо в условиях продолжающейся пандемии коронавирусной инфекции.

Общее число заболевших COVID-19 в мире уже превысило 25,4 млн, число смертельных случаев - 851 тыс. Эпицентром пандемии быстро становится Индия, которая занимает третье место по числу смертей. В США количество заражений приближается к отметке в 6 млн.

"Мы придерживаемся конструктивного взгляда на нефть и природный газ, поскольку спрос превышает предложение в связи с восстановлением экономики и сохраняющимися ограничениями производства", - отмечает главный макроэкономист и руководитель направления перспективных исследований Next Generation Julius Baer Норберт Рюкер.

Тем не менее аналитик предупреждает, что риски дальнейших разрушений в результате штормов и вызванной этим нестабильности на рынках остаются высокими до октября.