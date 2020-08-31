Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 08:31Заразились
на 30.08В России 990 326+4 980В мире 25 222 709+226 253

Brent подорожала до $45,08 за баррель

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Котировки нефти слабо растут в понедельник, фокус внимания трейдеров вновь сместился на ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в мире после устранения угрозы урагана для нефтедобычи в США.

К 8:10 по московскому времени октябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,03 (0,07%), до $45,08 за баррель. В пятницу контракт подешевел на $0,04 (0,09%). Срок действия октябрьских контрактов завершается в понедельник.

Октябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,14 (0,33%), до $43,11 за баррель. За предыдущую сессию WTI подешевела на $0,07 (0,2%).

На прошлой неделе Brent подорожала на 1,6%, WTI - на 1,5%.

"Перспективы нефтяного рынка по-прежнему выглядят позитивными, однако мы, скорее, ждем медленного подъема, чем быстрого роста, поскольку опасения в отношении спроса сохраняются", - отмечает аналитик по Азиатско-Тихоокеанскому региону Oanda Джеффри Хэлли.

"В каждой стране, которая начинает открываться после карантинных мер, мы видим возвращение коронавируса", - цитирует эксперта Bloomberg.

Общее число заболевших COVID-19 в мире уже превысило 25,2 млн, число смертельных случаев - 850 тыс.

Эпицентром пандемии быстро становится Индия, которая занимает третье место по числу смертей. В США количество заражений приближается к отметке в 6 млн.

Данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в минувшую пятницу, говорят о снижении буровой активности в США. Число действующих нефтедобывающих установок в Штатах сократилось за неделю на три единицы - до 180.

Последствия урагана "Лаура" в Луизиане

9
Brent WTI США коронавирус Baker Hughes Индия

Новости по теме

Новости

Четверо погибли при столкновении авто и БТР войск США в Южной Корее

Что случилось этой ночью: понедельник, 31 августа

Трамп сообщил о "замечательном разговоре" с Абэ, покидающим пост премьера Японии

Трамп сообщил о "замечательном разговоре" с Абэ, покидающим пост премьера Японии

Трамп уверен, что остановить насилие в городах можно только силой

В генштабе Белоруссии увидели усиление военного потенциала НАТО на границе

Число задержанных на акции протеста в Минске достигло 140

Власти Армении заявили о переговорах с Россией по закупке Су-30СМ

Власти Армении заявили о переговорах с Россией по закупке Су-30СМ

Лукашенко находился во Дворце Независимости во время воскресной акции

Лукашенко находился во Дворце Независимости во время воскресной акции

Нетаньяху сообщил о налаживании контактов с арабскими странами

В Минске активисты стали уходить с площади перед резиденцией Лукашенко

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');