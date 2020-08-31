Brent подорожала до $45,08 за баррель

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Котировки нефти слабо растут в понедельник, фокус внимания трейдеров вновь сместился на ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в мире после устранения угрозы урагана для нефтедобычи в США.

К 8:10 по московскому времени октябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,03 (0,07%), до $45,08 за баррель. В пятницу контракт подешевел на $0,04 (0,09%). Срок действия октябрьских контрактов завершается в понедельник.

Октябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,14 (0,33%), до $43,11 за баррель. За предыдущую сессию WTI подешевела на $0,07 (0,2%).

На прошлой неделе Brent подорожала на 1,6%, WTI - на 1,5%.

"Перспективы нефтяного рынка по-прежнему выглядят позитивными, однако мы, скорее, ждем медленного подъема, чем быстрого роста, поскольку опасения в отношении спроса сохраняются", - отмечает аналитик по Азиатско-Тихоокеанскому региону Oanda Джеффри Хэлли.

"В каждой стране, которая начинает открываться после карантинных мер, мы видим возвращение коронавируса", - цитирует эксперта Bloomberg.

Общее число заболевших COVID-19 в мире уже превысило 25,2 млн, число смертельных случаев - 850 тыс.

Эпицентром пандемии быстро становится Индия, которая занимает третье место по числу смертей. В США количество заражений приближается к отметке в 6 млн.

Данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в минувшую пятницу, говорят о снижении буровой активности в США. Число действующих нефтедобывающих установок в Штатах сократилось за неделю на три единицы - до 180.