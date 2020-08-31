Интерпол прекратил преследование Пригожина по делу о выборах в США

Генеральный директор ООО "Конкорд Кейтеринг" Евгений Пригожин Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Бизнесмен Евгений Пригожин после прекращения в американском суде дела о вмешательстве в выборы в США добился от Интерпола прекращения международного преследования.

"После победы в суде США компания "Конкорд Менеджмент и Консалтинг" и Евгений Викторович Пригожин обратились в Интерпол с требованием прекратить преследование в международном поле. Сегодня были получены документы о том, что Интерпол данное преследование прекратил с 28 августа", - говорится в сообщении группы компаний "Конкорд", владельцем которой является бизнесмен.

Суд столичного округа Колумбия в марте согласился с решением американского Минюста и снял обвинения с российской компании "Конкорд менеджмент и консалтинг".

Решение было продиктовано опасениями, что в рамках судебного разбирательства будет открыт доступ к "чувствительной" информации об источниках и методах расследования.

По словам высокопоставленного представителя Минюста, "вместо того, чтобы пытаться защитить себя, "Конкорд" использовал судебное разбирательство для того, чтобы получать конфиденциальную информацию от прокуроров, которую можно было бы использовать для организации кампании по информационному противоборству (с США - ИФ)".

"Конкорд" целенаправленно и агрессивно пытался использовать судебную систему для того, чтобы добыть информацию о том, как США выявляет и предотвращает иностранное вмешательство в выборы", - сообщается в прокурорском ходатайстве, направленном в суд.

Пригожин в свою очередь заявлял, что подобное решение суда означает, что все обвинения, выдвинутые против "Конкорда", являлись ложными.

Министерство юстиции США в феврале 2018 года опубликовало документ, согласно которому в отношении 13 граждан России выдвинуты обвинения во вмешательстве в президентские выборы в США. В документе указаны три юридических лица: "Агентство интернет-исследований", "Конкорд менеджмент и консалтинг" Пригожина, а также связанная с ним "Конкорд кейтеринг", против них также выдвинуты обвинения.

Спецпрокурор Роберт Мюллер обвинил этих людей и организации в том, что они вели кампании в социальных сетях, чтобы повлиять на общественное мнение в период президентских выборов в США в 2016 году.