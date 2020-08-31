В Белоруссии призвали создать общественное движение для переговоров с властью

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Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - В Координационном совете белорусской оппозиции предложили создать общественное движение для ведения диалога с властью.

"Нужно начинать думать о создании общественного движения, соответствующим образом оформленного, зарегистрированного, в которое могут войти представители различных слоев общества, чтобы показать власти, что есть субъект переговоров" - сказал член президиума Координационного совета Павел Латушко.

По его словам, "это будет юридически оформленная сила". "Конечно, власть сделает все, чтобы эта организация не была зарегистрирована. Но это будет опять отказ от диалога", - добавил Латушко.

Сторонники экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской создали Координационный совет с целью транзита президентской власти в стране путем проведения новых выборов. В президиум совета вошли нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич, международный медиатор Лилия Власова, представитель стачкома МТЗ Сергей Дылевский, юрист Максим Знак, доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова, координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова, экс-директор Купаловского театра и экс-дипломат Павел Латушко.

В расширенный состав Координационного совета уже включено порядка 4 тыс. человек, еще около 10 тыс. заявок не обработано, сообщил в понедельник член президиума КС, юрист Максим Знак.

Генпрокурор Белоруссии Александр Конюк заявил, что деятельность Координационного совета является антиконституционной и направлена на захват власти. Было возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности республики Белоруссия".

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста несогласных с итогами выборов президента, на которых победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за Тихановскую - 10,12%.