Байден начал планировать поездку в Висконсин, несмотря на протесты

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Команда кандидата в президенты США Джо Байдена рассматривает возможность его визита в штат Висконсин, где в последние дни вспыхнули беспорядки, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленный источник.

По словам собеседника телеканала, советники Байдена обсуждают возможность поездки кандидата в президенты от Демократической партии в Висконсин уже на этой неделе. Он добавил, что пока окончательное решение не принято.

Ранее во время остановки в Питтсбурге (штат Пенсильвания) Байден заявил журналистам, что надеется поехать в Висконсин.

"Я сейчас все проверяю. Я надеюсь, что смогу это сделать", - сказал он.

Тем временем президент США Дональд Трамп, несмотря на возражения местных властей, запланировал поездку в город Кеноша (штат Висконсин) во вторник, чтобы встретиться с представителями правоохранительных органов и изучить ущерб от протестов, вспыхнувших в городе после того, как полицейские при задержании ранили афроамериканца Джейкоба Блейка.

При этом встречаться с семьей Блейка Трамп не планирует, так как они хотят привлечь адвокатов.

"Я подумал, что будет лучше не делать ничего такого, в чем были бы замешаны их (семьи Блейка - ИФ) адвокаты. Они хотели поговорить, но в присутствии адвокатов. Я посчитал это неуместным (...) Но я, действительно, говорил со священником семьи", - сказал президент США в ходе брифинга.

Между тем, мэр Кеноши Джон Антарамян заявил, что предпочел бы, чтобы и Трамп, и его соперник-демократ Джо Байден отложили свои визиты, по крайней мере, до следующей недели.

"Мы бы предпочли, чтобы президент подождал, по крайней мере, еще неделю или около того, прежде чем приехать с визитом. Президенты всегда желанны, (...) но это неподходящее время", - отметил он.

"Я бы сказал, что и для вице-президента это немного рановато", - добавил Антарамян.

Визит Трампа также вызвал возражения губернатора штата Висконсин от Демократической партии Тони Эверса, который написал президенту письмо, призывающее пересмотреть его решение, поскольку город продолжает бороться с беспорядками.

23 августа сотрудники полиции выстрелили в спину Блейку семь раз, когда тот, по информации ряда СМИ, пытался разнять двух поссорившихся женщин. Раненый был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. После произошедшего в городе вспыхнули массовые акции протеста.

Во время беспорядков в минувший вторник два человека были убиты, а третий серьезно ранен в перестрелке.