Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:38Заразились
на 06.09В России 1 025 505+5 195В мире 26 873 146+263 664

В Мельбурне из-за COVID-19 еще на две недели продлили карантин

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Власти Австралии в воскресенье объявили, что в связи с эпидемиологической обстановкой еще на две недели продлевают карантин в Мельбурне - втором по величине городе страны, сообщают в воскресенье западные СМИ.

"Если мы возобновим (нормальную жизнедеятельность - ИФ) слишком поспешно, то с очень большой долей вероятности мы в действительности сделаем не это, а просто запустим третью волну (коронавируса - ИФ), - заявил на пресс-конференции премьер штата Виктория Дэниел Эндрюс.

Пандемия коронавируса

"И мы будем вводить и отменять ограничения, входить в режим изоляции и выходить из него до конца года", - продолжил он.

СМИ напоминают, что ранее в Мельбурне планировали отменить шестинедельный режим изоляции на следующих выходных. Но ночной комендантский час, ограничения на прием гостей и запрет на путешествия далее чем на 5 км останутся в силе, как минимум, до 26 октября.

Однако снятие запретов для лиц, которые проживают в других районах провинции, в том числе сельских, должны будут отменяться быстрее из-за небольшого количества случаев коронавируса тут.

Между тем, в штате Виктория в воскресенье сообщили о 63 выявленных случаях коронавируса и о пяти летальных исходах. СМИ напоминают, что на пике вспышки болезни количество случаев составляло здесь около 700.

Всего в Австралии, население которой составляет около 25 млн человек, за время эпидемии диагностировали примерно 26 тыс. случаев болезни, 753 инфицированных скончались.

Хроника коронавируса. Сентябрь.

9
В Колумбии возобновляется индустрия развлечений, которая серьезно пострадала от пандемии коронавируса 3 сентября. Мужчина лежит в фальшивом гробу в наказание за нарушение правил в индонезийском городе Джакарта. Новые правила требуют от граждан носить маски в общественных местах в качестве меры предосторожности против новой вспышки коронавируса.2 сентября. В Гаване с 1 сентября введен комендантский час из-за роста новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.1 сентября. Почти 2 млн новых случаев заболевания коронавирусом было зарегистрировано в Индии в августе. Это худший месячный показатель по всем мире. На фото: медицинский работник берет образец ПЦР для проведения тестов на COVID-19 в медицинском центре в Нью-Дели.1 сентября. Женщина закрывает лицо палестинским флагом в качестве превентивной меры против коронавирусной болезни в городе Газа.1 сентября. Программа всеобщего бесплатного тестирования на COVID-19 началась в Гонконге.1 сентября. Учащиеся средней школы на церемонии открытия нового осеннего семестра в китайском городе Ухань.1 сентября. На дорогах Непала были установлены 22 манекена в форме сотрудников дорожной полиции в рамках борьбы с нарушениями правил дорожного движения во время второго локдауна в стране.1 сентября. В Рио-де-Жанейро на специальной церемонии у статуи Христа-Искупителя членам Красного Креста выразили благодарность за их помощь в борьбе с пандемией.
В Колумбии возобновляется индустрия развлечений, которая серьезно пострадала от пандемии коронавируса
Хроника 09 января – 06 сентября 2020 годаПандемия коронавируса
Австралия Мельбурн Коронавирус

Новости по теме

Новости

В Белоруссии на субботних акциях задержали 91 человека

В Белоруссии на субботних акциях задержали 91 человека

Глава МИД Литвы начал терять доверие к внешней политике Евросоюза

Что случилось этой ночью: воскресенье, 6 сентября

Китайский многоразовый космический аппарат благополучно вернулся на Землю

Экс-адвокат Трампа рассказал о его восхищении тем, как Путин управляет РФ

Экс-адвокат Трампа рассказал о его восхищении тем, как Путин управляет РФ

Глава МИД Германии предупредил о последствиях отказа от "Северного потока 2"

Глава МИД Германии предупредил о последствиях отказа от "Северного потока 2"

Тихановская опровергла раскол в стане белорусской оппозиции

Отпущены 25 из 34 задержанных на акциях протеста в Минске студентов

Что произошло за день: суббота, 5 сентября

В Минске задержали порядка 30 человек за участие в акциях протеста

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');