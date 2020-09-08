Кандидат на пост премьера Японии допустил досрочные выборы в парламент

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга, претендующий на пост председателя правящей в стране Либерально-демократической партии, заявил о возможности проведения досрочных выборов в парламент, если он станет следующим премьер-министром страны.

"Премьер-министр имеет право распустить парламент (и назначить досрочные выборы). Если следующий премьер решит сделать это, так и должно быть. Если нет, то этого не произойдет", - заявил Суга в интервью газете "Асахи".

Он отметил, что для решения о проведении досрочных выборов, имеет значение мнение экспертов о том, достаточно ли замедлился рост случаев COVID-19 в стране.

Суга также заявил, что хочет, чтобы Олимпийские игры в Токио в следующем году состоялись.

"Мы хотели бы сдержать пандемию и сделать так, чтобы это произошло", - сказал он.

Во вторник в Японии официально стартовала предвыборная кампания на выборах председателя правящей Либерально-демократической партии Японии, который станет и премьер-министром страны.

На данный момент на пост председателя правительства Японии претендуют три кандидата: генеральный секретарь правительства Есихидэ Суга, бывший министр обороны, экс-министр сельского хозяйства Сигэру Исиба и бывший министр иностранных дел Фумио Кисида. Все они подали утром документы на участие в выборах в штаб-квартире партии.

14 сентября члены Либерально-демократической партии изберут нового лидера, который после одобрения кандидатуры парламентом станет премьером. Голосование в парламенте запланировано на 16 сентября.

Лидером гонки является Суга - один из ближайших помощников действующего премьер-министра Синдзо Абэ, обещающий продолжить его политику. Суга занимал пост генсека правительства на протяжении почти восьми лет пребывания Абэ на посту премьер-министра. Он уже заручился поддержкой большинства депутатов партии.

Премьер-министр Японии в конце августа объявил о намерении уйти в отставку из-за проблем со здоровьем. Он продолжит руководить правительством страны до тех пор, пока не определится его преемник.