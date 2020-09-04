В Китае за сутки выявлен 51 новый случая заражения коронавирусом

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - За истекшие сутки в Китае выявлен 51 новый инфицированный COVID-19: 25 больных в активной форме и 26 бессимптомных носителей, все случаи "импортированы", сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

Летальных исходов нет.

За предыдущие сутки было выявлено 23 случая заражения: 11 активных и 12 бессимптомных, все также были ввезены из-за границы.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 634 человека, зафиксировано 85 102 активных случая заражения, из которых 2 553 ввозных.

На китайских территориях вне материковой части страны за сутки подтверждено восемь новых случаев заболевания, все – в Гонконге. С начала пандемии в трех районах зарегистрировано 5 373 больных с коронавирусом: в Гонконге – 4 838 (94 случая смертельного исхода), в Макао – 46, на Тайване – 489 (семь случаев смерти).