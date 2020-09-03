Пекин возобновил прием авиарейсов из небольшого числа стран

Россия в их число не вошла

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Аэропорт Пекина в четверг возобновил прием авиарейсов из небольшого числа избранных государств после полугодичного перерыва.

В столицу Китая смогут летать самолеты из восьми стран, где темпы заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 сравнительно невысокие. Германия и Россия в их число не входят, отмечает Deutsche Welle.

Среди стран Европы разрешены полеты из Австрии, Дании, Швеции и Греции. В китайскую столицу также допущены самолеты из Таиланда, Камбоджи, Пакистана и Канады. Представитель городской администрации Пекина при этом подчеркнул, что все пассажиры должны быть также уроженцами этих государств.

Прибывающие в Пекин пассажиры должны представить отрицательный результат теста на коронавирус, а по прибытии пройти обязательный 14-дневный централизованный карантин, отмечает издание Livemint.

На первом этапе Пекин будет ежедневно принимать лишь по пять самолетов и максимум 500 пассажиров. Впоследствии число принимаемых путешественников планируется увеличить до 1 тыс., сообщает DW.

Столица КНР закрыла аэропорт для международных авиаперелетов 23 марта. Ранее Китай критиковал США и другие страны за введение ограничений против пассажиров из КНР на фоне начавшейся пандемии, однако в конце марта сам закрыл границы для иностранцев, аннулировав уже выданные въездные визы.

За последние месяцы Китай несколько ослабил ограничения, позволив, к примеру, бизнесменам из Германии совершить несколько перелетов при наличии специального разрешения и при условии соблюдения карантина. Пекин, однако, находился под особой защитой, поэтому международные рейсы в столицу были до сих пор запрещены.

Уже многие дни в КНР не фиксируется локальных случаев заражения, все зарегистрированные новые случаи коронавируса являются "завозными".