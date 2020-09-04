Киев пообещал жестко реагировать на недружественные действия Минска

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Украина будет жестко реагировать на недружественные действия властей Белоруссии, а не на слова, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

"Когда я сказал о жестких действиях, мы будем жесткими действиями реагировать на действия Беларуси, а не на слова Беларуси. Мы видим, как нагнетается, к сожалению, с белорусской стороны, и с российской стороны риторика, выдвигаются какие-то абсолютно фантасмагорические версии и относительно вроде бы участия Украины в расшатывании ситуации в Беларуси, что, конечно, является неправдой, и фантасмагорические версии относительно отравления Навального. Риторики очень много. Мы четко реагируем на эти вещи", - сказал министр на онлайн-брифинге в пятницу.

По его словам, "на каждую риторику будет словесный ответ, а на каждое действие будет уже действенный ответ".

Ранее в интервью изданию Gazeta.ua Кулеба заявил, что Украина готова идти на жесткие шаги, если недружественные действия Белоруссии будут продолжаться, и риски будут еще серьезнее, чем вызов посла Украины на консультации.

Накануне, 3 сентября, президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал государства, которые, по его данным, осуществляют вмешательство во внутренние дела страны и управляют протестными акциями.

"Оно происходит из Польши, Чехии, Литвы и Украины, что нас больше всего настораживает. Вы вчера (2 сентября - ИФ) слышали заявление министра иностранных дел России Лаврова, который уже в открытую (он вообще человек очень сдержанный в этом отношении, осторожный) заявил, что происходит на границе", - сказал Лукашенко.

Президент подчеркнул, что власти реагируют "на любые негативные телодвижения в адрес Беларуси". "Для нас самое важное - не допустить разжигания в Минске какого-то пожара. Потому что так бывает всегда: начинается со столицы и перекидывается на всю страну", - сказал он.