Что случилось этой ночью: воскресенье, 6 сентября

Комментарий главы германского МИД по "Северному потоку 2", состояние Шойгу после вакцинации от коронавируса, успешное возвращение китайского многоразового аппарата

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Глава МИД Германии предупредил о последствиях отказа от "Северного потока 2". Он выразил надежду, что "русские не заставят нас изменить позицию по "Северному потоку-2", и отметил, что отсутствие ответа от Москвы по инциденту с Навальным усилит подозрения "в причастности" к этому российского правительства.

- Тихановская опровергла раскол в стане белорусской оппозиции. "Работаем мы вместе, не дождётесь", - подчеркнула она.

- Шойгу рассказал о своем самочувствии после вакцинации от коронавируса. "Чувствую себя вполне нормально, у меня не было ни повышения температуры, ни каких-либо других проявлений", - заявил министр.

- Китайский многоразовый космический аппарат благополучно вернулся на Землю.