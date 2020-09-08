Президент Белоруссии не исключил досрочные выборы главы государства

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил досрочных президентских выборов после проведения конституционной реформы.

"Мы готовы провести реформу Конституции, после этого не исключаю досрочных президентских выборов", - привел слова Лукашенко главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян, участвующий в интервью с белорусским лидером.

За проведение конституционной реформы в Белоруссии активно выступает президент Лукашенко.

Эту инициативу также поддержали в Москве. Россия считает конституционную реформу оптимальным форматом урегулирования ситуации в Белоруссии, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.