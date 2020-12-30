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Омоновцы "за особые заслуги" вручили Лукашенко черный берет

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения отряда милиции особого назначения ГУВД минского горисполкома был удостоен черного берета, для получения которого необходимо пройти специальные испытания, сообщает госагентство БелТА в среду.

Лукашенко пошутил, что вряд ли сдаст испытания на право ношения берета, но командир ОМОНа ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Балаба отметил, что черный берет вручен президенту "за особые заслуги" по решению совета командиров отряда, что предусмотрено соответствующим положением.

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"Вы были с нами в боевых порядках, и теперь вы полноценный боец ОМОНа", - сказал Балаба.

В свою очередь Лукашенко вручил сотрудникам правоохранительных органов и военнослужащим государственные награды.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются акции протеста против итогов выборов президента. Победителем объявлен действующий глава государства Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Протестующие требуют его отставки, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.

Во время несанкционированной акции 23 августа СМИ распространили фотографии и видео Лукашенко с автоматом Калашникова в его резиденции. В тот день протестующие впервые дошли до Дворца независимости. Они остановились в нескольких десятков метров от кордона, выставленного силовиками. Спустя час протестующие ушли от Дворца.

Белоруссия Александр Лукашенко

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