Израильские журналисты ждут первую делегацию из ОАЭ 22 сентября

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Официальная делегация Объединенных Арабских Эмиратов впервые посетит Израиль 22 сентября, сообщает израильская газета "Едиот ахронот" со ссылкой на источники. Официально эту информацию не комментирует ни одна из сторон.

Ожидается, что представители руководства двух стран подпишут соглашение о нормализации отношений 15 сентября в Вашингтоне, подтвердили в администрации президента США. Израиль будет представлять премьер-минимтр Биньямин Нетаньяху, ОАЭ - глава МИД и брат крон-принца Абдулла бин Зайед, пишет Jerusalem Post.

О том, что стороны договорились начать нормализацию отношений, президент США Дональд Трамп объявил в августе.

Израильская делегация посетила ОАЭ 31 августа, первым коммерческим рейсом авиакомпании El Al. Летевший вместе с делегацией советник президента США Джаред Кушнер выразил тогда надежду, что этот исторический перелет положит начало еще большему историческому путешествию на Ближнем Востоке. Он пояснил, что власти Саудовской Аравии разрешили израильскому самолету пересечь их воздушное пространство, что также было беспрецедентно.

Вместе с Кушнером этим рейсом летели советник по национальной безопасности Роберт О'Брайен, спецпосланник по Ближнему Востоку Ави Берковиц и спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук. Израильскую делегацию представлял советник по вопросам национальной безопасности Меир Бен-Шаббат и чиновники ряда израильских министерств.

В начале сентября израильские чиновники провели в Абу-Даби переговоры на высоком уровне об открытии дипмиссий, сообщает Jerusalem Post.

Депутат парламента Норвегии Кристиан Тибринг-Гедде высказал мнение, что Трамп как посредник в этом историческом урегулировании достоин Нобелевской премии мира.