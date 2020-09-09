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Премьер Польши вручил Тихановской ключи от нового белорусского центра

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий передал экс-кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской символические ключи от нового белорусского центра в Варшаве, сообщает в среду агентство Associated Press.

По словам польского премьера, Варшава хочет, чтобы в Польше "у белорусов был дом для того, чтобы они могли продолжать бороться за изменения".

Новый белорусский центр открылся на территории виллы 1930-х годов в престижном районе польской столицы. До этого в нем в разное время находилось посольство Туниса и резиденция посла Франции. На здании сейчас вывешен бело-красно-белый флаг.

Моравецкий, посещая этот центр с Тихановской, сказал, что Польша - это "открытый дом для всех белорусов, которым нужна помощь".

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Согласно сообщению агентства, Тихановская поблагодарила Польшу за поддержку в "это сложное для Белоруссии время".

Премьер Польши ранее в среду провел в Варшаве переговоры с Тихановской и другими представителями белорусской оппозиции.

В Белоруссии уже месяц продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.

Основной оппонент Лукашенко Тихановская спустя два дня после выборов уехала в Литву. Ее соратники тогда заявили, что отъезду Тихановской в Литву предшествовало трехчасовое общение с сотрудниками силовых структур Белоруссии в кабинете главы ЦИК. Позднее Лукашенко заявил, что оказал Тихановской содействие в отъезде из Белоруссии по ее просьбе.

18 августа ее сторонники создали Координационный совет с целью транзита власти в стране путем проведения новых выборов. Власти Белоруссии считают этот орган неконституционным.

Белоруссию с тех пор покинули и другие оппозиционеры: член президиума совета Ольга Ковалькова, экс-кандидат на пост президента республики Валерий Цепкало и член президиума координационного совета Павел Латушко, который заявил, что его решение было связано с давлением со стороны КГБ.

Польша Варшава Белоруссия Светлана Тихановская Матеуш Моравецкий

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