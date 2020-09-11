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В Австрии обязали носить маски во всех магазинах и школах

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Власти Австрии из-за увеличения числа заражений коронавирусом расширили перечень общественных мест, где необходимо носить защитные маски, и ввели новые ограничительные меры, сообщили в пятницу местные СМИ со ссылкой на канцлера Австрии Себастьяна Курца.

"Это (ситуация с коронавирусом - ИФ) вновь становится серьезным. Цифры за последние недели продолжали расти", - цитируют СМИ слова Курца. "Я вновь призываю вас быть более бдительными", - добавил он.

По словам Курца, защитные маски теперь требуется носить не только в общественном транспорте и в магазинах товаров первой необходимости, но и во всех магазинах, а также в школах, но не в классных помещениях. С понедельника, 14 сентября, маски также должны носить официанты в кафе и ресторанах.

Кроме того, по словам канцлера, вводится запрет на проведение мероприятий, в том числе частных вечеринок, с присутствием более 50 человек в помещении и более 100 человек на свежем воздухе.

Общественные мероприятия с выделенными местами для гостей можно проводить с присутствием до 1,5 тыс. человек в помещении и 3 тыс. человек на свежем воздухе. До введения этой меры разрешалось проводить мероприятия с участием до 5 тыс. человек в помещении и 10 тыс. на улице.

Курц отметил, что меры будут ужесточаться в том случае, если темпы распространения коронавируса продолжат ускоряться.

"Наша четкая цель - избежать для Австрии второго локдауна. Как бы там ни было, мы достигнем успеха только в случае, если все внесут свою лепту", - сказал канцлер.

В Австрии за последние сутки зафиксировали 580 новых заражений коронавирусом, двое инфицированных умерли.

Всего в стране с начала пандемии выявили более 31,8 тыс. случаев COVID-19, причем 750 инфицированных скончались.

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