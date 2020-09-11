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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:45Заразились
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В Нидерландах зафиксировали рекордный прирост новых случаев COVID-19

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - В Нидерландах за сутки выявили 1,2 тыс. новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщают европейские СМИ.

Отмечается, что это самый большой прирост новых случаев в стране с конца апреля.

В общей сложности за эту неделю в стране зафиксировано более 6,5 тыс. случаев COVID-19, тогда как за минувшую неделю этот показатель составил 4 тыс.

За время пандемии в Нидерландах зарегистрировано почти 80 тыс. заболевших коронавирусом, 6,2 тыс. из них скончались.

В последние дни в ряде европейских стран наметилась тенденция увеличения прироста новых случаев за день. В частности, например, накануне, 10 сентября, во Франции выявили почти 10 тыс. случаев коронавируса, что стало рекордно высоким показателем для этой страны с начала пандемии.

Хроника 09 января – 11 сентября 2020 годаПандемия коронавируса
Нидерланды Коронавирус

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