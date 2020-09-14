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Euronext направила предложение о покупке Borsa Italiana у оператора Лондонской биржи

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Биржа Euronext NV сообщила, что направила необязывающее предложение о покупке Borsa Italiana у London Stock Exchange Group PLC (LSEG), оператора Лондонской фондовой биржи. В компании не уверены, что сделка состоится.

Предложение было сделано в партнерстве с итальянскими банками Cassa Depositi e Prestiti Equity и Intesa Sanpaolo SpA

Слияние Euronext и Borsa Italiana привело бы к созданию ведущего игрока на рынках капитала континентальной Европы, причем, Италия вносила бы крупнейший вклад в выручку укрупненной группы, считают в Euronext.

В минувшую пятницу Euronext заявила, что ведет переговоры с Cassa Depositi e Prestiti для подачи заявки на покупку Borsa Italiana. В этот же день Deutsche Boerse сообщила, что подала заявку на покупку Borsa Italiana.

LSEG приобрела Borsa Italiana, одну из крупнейших бирж Европы, в 2007 году за $2,3 млрд.

В июле 2020 года LSEG сообщила, что может продать долю в итальянской электронной площадке для торговли активами с фиксированной доходностью MTS SpA, принадлежащей Borsa Italiana, или Borsa Italiana целиком, чтобы получить разрешение Еврокомиссии на сделку с Refinitiv.

LSEG объявила о покупке Refinitiv Holdings Ltd., одного из крупнейших мировых поставщиков финансовой информации, в августе 2019 года. По условиям сделки, LSEG приобретает акции Refinitiv на сумму $14,5 млрд, а также берет на себя долг компании в размере $12,5 млрд. Таким образом, общая сумма сделки составляет $27 млрд.

В июне текущего года Еврокомиссия начала углубленную проверку сделки LSEG и Refinitiv, выразив опасения, что объединение компаний приведет к снижению конкуренции в сегменте торговли различными финансовыми инструментами и клиринга, а также в сфере финансовой информации.

Euronext является крупнейшей биржей в Европе и управляет торговыми площадками в Амстердаме, Брюсселе, Лондоне, Лиссабоне, Дублине, Осло и Париже.

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