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Российские истребители сопроводили бомбардировщик США над Беринговым и Охотским морями

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные подняли в воздух истребители МиГ-31 и Су-35с для сопровождения американского стратегического бомбардировщика B-1B над Беринговым и Охотским морями, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

"Истребители МиГ-31 морской авиации Тихоокеанского флота и Су-35с Восточного военного округа сопроводили стратегический бомбардировщик B-1В Lancer ВВС США в воздушном пространстве над акваториями Берингового и Охотского морей", - сообщили в центре.

"Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушную цель как стратегический бомбардировщик B-1В Lancer ВВС США. После сопровождения иностранного самолета российские истребители благополучно вернулись на аэродром базирования", - отмечается в сообщении.

Накануне российские военные сообщали, что истребители Су-27 сопроводили три стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США над акваторией Черного моря.

11 сентября главнокомандующий российскими Военно-космическими силами Сергей Суровикин сообщил, что в августе российская авиация 27 раз поднималась на перехват иностранных самолетов-разведчиков над Балтийским, Баренцевым, Черным и Охотским морем. Он отметил, что инциденты с военными самолетами НАТО при их приближении к границам РФ удается избежать только благодаря профессионализму российских пилотов.

6 сентября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что американские стратегические самолеты B-52 начали отрабатывать нанесение ракетных ударов по территории России. Шойгу также отметил, что интенсивность авиаразведки НАТО у границ РФ увеличилась более чем на треть по сравнению с прошлым годом.

Россия США Берингово море Охотское море

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